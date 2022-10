Protagonista di una grande prestazione, Kim continua a stupire con chiusure e interventi decisivi.

Di seguito le pagelle dei quotidiani:

7 per Il Mattino e la Repubblica. Non lascia passare nessuno e quando deve andare dritto sul pallone non ci pensa due volte. Fisico e diretto.

Stesso voto anche per La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. Si fa trovare pronto in qualsiasi circostanza, senza farsi sorprendere. Un grosso ostacolo sia per Abraham che per Belotti.