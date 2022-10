Gazzetta – Spalletti: “Victor è fortissimo, abbiamo bisogno di lui…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti durante il post partita Roma–Napoli.

Il tecnico toscano ha posto l’accento sulla prestazione di Victor Osimhen – autore del gol decisivo per la vittoria azzurra – sottolineando l’importanza della sua presenza all’interno del gruppo: “Noi abbiamo bisogno di Osimhen per fare gol e accelerazioni improvvise che solo lui ha. Victor quando avrà messo a posto un po’ di emozioni diventerà fortissimo. Certe volte vuole andare solo, lui però è fisico e forte e abbiamo bisogno di lui dal punto di vista di completezza di squadra e anche per le palle inattive, dove è fortissimo di testa. Lo abbiamo servito poco lo scorso anno. Ora stiamo migliorando. E anche in fase difensiva sui calci d’angolo che hanno battuto loro, abbiamo bisogno di Victor. Il suo gol è da giocatore top. Eccezionale. Qualche minuto prima invece ha sbagliato. Un pezzo di non bravura. Ma l’ho visto molto cresciuto”.