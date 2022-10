I numeri di Roma-Napoli: azzurri quasi al doppio dei gol fatti. Difese in perfetta parità!

Di nuovo un big match per il Napoli di Spalletti, che farà visita alla Roma di Mourinho domenica alle ore 20:45. Attraverso il sito ufficiale del club azzurro emergono alcune cifre ufficiali verso il match dell’Olimpico: in campionato il numero dei gol fatti pende nettamente a favore dei partenopei con 25 reti realizzate contro 13. In perfetta parità il gol subiti, 9 per parte.

Per la Roma sono sette le vittorie fino ad ora a fronte delle otto del Napoli.

Un pareggio in più per gli azzurri rispetto all’unico pari giallorosso (in casa della Juventus per 1-1). Zero le sconfitte per il Napoli, due per la squadra di Mourinho.