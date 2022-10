Schira su Kvara: “Nei prossimi mesi potrebbe esserci un aumento per lui”

Nicolò Schira ha parlato della situazione contrattuale di Kvara.

Nel corso di Radio Punto Nuovo l’esperto di calciomercato si è espresso sul georgiano: “In futuro si parlerà eventualmente di clausola rescissoria, si attendono sviluppi. Potrebbe esserci un aumento dell’ingaggio per il calciatore, un pò anche come premio date le prestazioni che sta mettendo in campo. Tra l’altro i rapporti tra Napoli società e procuratore del calciatori sono davvero ottimi, prossimamente si proverà a capire cosa fare”. Il Napoli cercherà di consolidare la permanenza di Kvara nelle prossime settimane, il suo talento è oramai sotto gli occhi di tutti.