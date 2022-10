De Maggio: “Il Napoli ad oggi può battere qualsiasi squadra europea in casa”

Walter De Maggio ha osannato il Napoli, ancora imbattutto fino ad ora.

Il conduttore televisivo e opinionista a Radio Kiss Kiss Napoli si è sbilanciato: “Sono sicuro che ad oggi qualsiasi squadra europea può perdere al Maradona contro il Napoli”. Un giudizio che in effetti è in linea con il rendimento degli azzurri, che ad oggi hanno dimostrato di non temere alcun tipo di avversario. Con un’altra vittoria contro i Rangers, inoltre, gli uomini di Spalletti potrebbero addirittura festeggiare un meritatissimo primo posto nel girone.