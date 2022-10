Marchetti: “Il prezzo di Kvara si è triplicato. ADL non lo venderà a meno di una cifra elevatissima”

Luca Marchetti, giornalista di Sky ed esperto di mercato ha parlato di Kvaratskhelia e della possibilità che il georgiano rinnovi il suo contratto. Come affermato dall’esperto il suo prezzo è già triplicato, e ora si sta pensando di blindarlo. Ecco le sue parole: “Kvaratskhelia sicuramente è nel mirino di qualche club importante. La sua valutazione è salita almeno del triplo e in questo ADL può anche pensare di non vederlo. Credo resterà in Campania per un paio di anni, a meno che non arrivi uno sceicco con 150 milioni, e lì la situazione cambia. Si potrebbe pensare di trovare un nuovo accordo tra le parti, magari con una clausola di 130 milioni. Ma con i prezzi attuali la metterei a 200 milioni”.