Clienti a KKN: “Sono mesi che sollecitiamo per i disagi della situazione dei disabili”

Massimo Clienti, presidente della Commissione politiche e sociali del Comune di Napoli ha parlato ai microfoni di KKN della situazione disabili al ‘Maradona’. In vari video pubblicati sui social i tifosi con disabilità si sono lamentati dell’impossibilità di vedere il match degli azzurri. Queste le parole di Clienti a riguardo: “Sono due mesi che sollecitiamo per i disagi che si sono venuti a creare tra posti a sedere, disabili e molte altre cose. Il ‘Maradona’ è in concessione al Napoli. I 40 posti per disabili sono pochi, io li porterei direttamente sul campo. Si devono abbattere i muri per le persone con capacità minori e dargli la possibilità di integrarsi a pieno“.