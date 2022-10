D’Amico: “Il Napoli ha trovato la strada giusta. Kvara stava per andare in altre squadre in Italia”

Andrea D’Amico, agente, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC del Napoli e di Kvaratskhelia. L’agente ha definito il Napoli una squadra che gìha trovato la squadra giusta, così come ha fatto il Milan. Ha poi parlato del georgiano, che poteva non arrivare sotto l’ombra del Vesuvio. Queste le sue parole: “Il Napoli anche nella scorsa stagione avrebbe potuto vincere, ma il campionato l’ha buttato via con alcuni demeriti. Quest’anno ha aggiunto tanti buoni giocatori, gran lavoro di Giuntoli e l’allenatore è sempre lo stesso. La scelta di puntare sui giovani si sta rivelando giusta. Il Napoli e il Milan hanno trovato la giusta strada, non è così per la Juve, che non è quella dello scorso anno. Kvaratskhelia me lo aspettavo così, il Napoli è stato bravo a prenderlo, anche perché stava per andare in altre squadre italiane”.