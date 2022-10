Lozano, l’arma in più che il Napoli e i napoletani sperano di aver ritrovato

Hirving Lozano a Napoli non si è mai riuscito a consacrare, nonostante le alte aspettative e il grande assegno staccato dal presidente De Laurentiis nell’estate del 2019. Il messicano viene prelevato dal PSV sotto la guida Ancelotti, e viene pagato dal Napoli 42 milioni di euro, così da strapparlo alla concorrenza di alcune big europee. L’ala messicana però dopo un ottimo esordio contro la Juventus, in cui trova il gol e offre un’ottima prestazione sembra perdersi, anche a causa della sua collocazione in campo. Nel 442 del tecnico ex Milan il giocatore ex Pachuca gioca da seconda punta, e questo gli impedisce di giocare in velocità, trovandosi spesso isolato. Il messicano segna poi il gol dell’1-1 della serata dell’ammutinamento azzurro contro il Salisburgo. Quella partita è la spaccatura definitiva tra la squadra, il tecnico di Reggiolo e la società. A dicembre arriva Gennaro Gattuso, ma la situazione per il messicano non migliora molto, e a fine stagione i gol che arrivano da lui solamente 5. All’inizio della stagione 2020/2021 le cose sembrano cambiare, e l’esterno parte subito bene offrendo prestazione ottime e segnando più volte, ma alcuni infortuni lo costringono a fermarsi, e nonostante i 15 centri stagionali, con 11 gol nel campionato italiano il messicano non è ancora affermato come una delle migliori ali d’Europa. Il tecnico calabrese a fine stagione saluta e sulla panchina azzurra siede Luciano Spalletti, che alterna molto spesso il ‘Chucky’ e Matteo Politano, anche se nel corso della stagione i due non riescono a trovare il gol con continuità, e proprio dalla fascia destra sembra mancare l’apporto che avevano fornito gli esterni sotto la guida Gattuso, e l’ex PSV conclude la stagione con 6 reti totali e una serie di prestazioni opache. Prestazioni che fanno storcere il naso ai supporter azzurro, che non si capacitano dell’involuzione di uno dei migliori esterni a livello europeo al suo arrivo in Italia, e più di una volta sembra essere con la valigia in mano, anche a causa di dichiarazioni che non fanno piacere ai tifosi azzurri, con il messicano che fa passare Napoli per un trampolino di lancia in vista di una squadra con più blasone. Per lui un mercato estivo di certo non facile, con molte voci che lo vedevano lontano da Napoli, con squadre interessate a lui e con una tifoseria ormai spaccata riguarda la valutazione sul messicano, sia a livello tecnico che a livello umano, con molti che ancora non gli perdonano quell’uscita. Nel corso della nuova stagione il messicano non ha sempre potuto giocare, anche a causa di un infortunio che lo ha costretto a stare fuori per alcune partite, anche se pià volte è stato ripreso dalla tifoseria, a causa della mancanza di lucidità sotto porta, che può costare cara agli azzurri. L’esterno numero 11 però si è finalmente sbloccato, sia in Champions che in campionato, infatti nella sfida di domenica scorsa contro la Cremonese ha segnato al 93′ l’1-3 che ha regalato la sicurezza agli azzurri, mentre nella sfida di mercoledì con l’Ajax ha ritrovato il gol nella massima competizione europea. Ora il Napoli e Luciano Spalletti sperano di aver ritrovato un giocatore dalla gran velocità, che riesce a saltare l’uomo e a servire i compagni nell’area di rigore, così da poter continuare a fare bene. Il messicano sembra essere finalmente tornato, e con il Mondiale a novembre vorrà fare sicuramente bene prima di partire per la manifestazione in Qatar con il suo Messico, dando un’altra arma all’ormai grande Napoli targato Luciano Spalletti.