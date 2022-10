Il Messaggero – Sarri voleva Kvaratskhelia e Raspadori, ma Lazio e Juve si sono opposte

Il Napoli si gode le grandi prestazione di Kvaratskhelia e Raspadori, ma i due ragazzi avrebbero potuto non vestire la maglia azzurra. Il motivo? Maurizio Sarri, l’allenatore della Lazio ed ex Napoli avrebbe voluto allenare i due nelle esperienze post Napoli, come raccontato da Il Messaggero. Il georgiano era entrato nel suo mirino nel 2019, quando il tecnico toscano allenava la Juventus, ma la società bianconera non volle accontentare il mister e decise di non assecondarlo. Quella di Giacomo Raspadori è invece di quest’estate, quando il ragazzo è arrivato all’ombra del Vesuvio. L’allenatore della Lazio avrebbe voluto la seconda punta ex Sassuolo in maglia biancoceleste, sia per affiancarlo ad Immobile, sia per sostituirlo, ma Claudio Lotito non ha voluto imbastire una trattativa, per il costo troppo elevato.