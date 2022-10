Ranking UEFA, Italia scavalcata dalla Germania: Champions a rischio?

Dopo la terza giornata delle coppe europee l’UEFA ha aggiornato il ranking. Rispetto alla scorsa stagione, l’Italia è scesa di posizione ed è all’ultima piazza per far partecipare 4 squadre alla Champions League. Dalla somma delle ultime 5 stagioni il ranking determinerà il numero di squadre qualificate alla Champions League 2024/25:

Quattro squadre

1. Inghilterra

2. Spagna

3. Germania

4. Italia

Tre squadre

5. Francia

6. Olanda

Due squadre

7. Portogallo

8. Scozia

9. Belgio

10. Austria

11. Serbia

12. Norvegia

13. Repubblica Ceca

14. Svizzera

15. Ucraina

Una squadra

16. Danimarca

17. Croazia

18. Turchia

19. Grecia

20. Israele

21. Cipro

22. Russia*

23. Svezia

24. Bulgaria

25. Ungheria

26. Romania

27. Polonia

28. Slovacchia

29. Azerbaigian

30. Kazakistan

31. Slovenia

32. Moldavia

33. Kosovo

34. Lettonia

35. Irlanda

36. Liechtenstein**

37. Finlandia

38. Bielorussia

39. Bosnia

40. Armenia

41. Lituania

42. Lussemburgo

43. Far Oer

44. Irlanda del Nord

45. Malta

46. Georgia

47. Estonia

48. Islanda

49. Albania

50. Galles

51. Gibilterra

52. Macedonia del Nord

53. Andorra

54. Montenegro

55. San Marino

*squalificata a tempo indeterminato

**il Liechtenstein non ha un campionato nazionale, pertanto non vi saranno rappresentanti in Champions League