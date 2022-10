Beoni: “Gaetano deve specializzarsi in più di un ruolo. Zanoli deve crescere nella fase di spinta”

Loris Beoni, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc, dove ha parlato di alcuni giovani del Napoli.

“Zanoli, Zerbin e Gaetano? Sono ragazzi che possono togliersi grandi soddisfazioni. Sicuramente sono stati bravi a farsi trovare pronti e a lavorare in maniera positiva. Il mister accordando loro questa fiducia, sta lavorando per farli crescere ulteriormente. Zanoli e Di Lorenzo simili come caratteristiche? Onestamente no. Stiamo parlando del migliore giocatore italiano in questo momento nel ruolo di terzino destro. Per caratteristiche si possono assomigliare abbastanza, Zanoli ha una buona fase difensiva e deve crescere più nella fase di spinta. È un ottimo sostituto per Di Lorenzo. Gaetano? Io lo vedo come braccetto del centrocampo o come sotto punta a ridosso di Osimhen. Ha caratteristiche offensive, fa giocate ed ha idee. Credo che anche nel suo percorso a Cremona abbia giocato alcune volte in quella posizione. Si deve specializzare di più in un ruolo e Spalletti ci sta lavorando sopra, potrebbe andare ancora meglio in un centrocampo a tre. Zerbin? Da esterno sinistro, giocando a piede invertito si è specializzato in quel ruolo. Lo conosco dal Gozzano. Direi che lui ha già una specializzazione di ruolo”.