Gazzetta – Napoli in goal su tutti i fronti: ecco chi ha segnato nella doppia competizione

Ben undici calciatori del Napoli hanno segnato tra Serie A e Champions.

Il resoconto è stato fatto da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna: “Avere il miglior attacco della Serie A non è l’ unico indicatore della qualità del Napoli in tutti i reparti in questa stagione. Sono infatti già undici i giocatori ad essere andati a segno tra campionato e Champions League, un primato tra le squadre italiane”. Un dato importante, che testimonia come sia tutto il Napoli ad avere dato un segnale forte a questa stagione. L’obiettivo è vincere.