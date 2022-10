Empoli-Milan – Le formazioni ufficiali del match

Nel match delle 20.45 si sfidano Empoli e Milan, nel match in cui i rossoneri devono riscattare la sconfitta contro il Napoli della settima giornata. Mister Pioli ritrova Leao, che nel match contro gli azzurri era assente per squalifica, ma dovrà fare a meno di Maignan e Theo. Per sostituire i due francesi il tecnico ex Lazio si affida a Tatarusanu e Ballo-Toure. Dietro l’unica punta Giroud agiranno Leao, De Ketelaere e Saelemaekers. Nell’Empoli mister Zanetti si affida alla coppia di attacco Lammers con Satriano e alle spalle dei due agirà Marko Pjaca. Queste le formazione delle due compagini

Empoli (4312) Vicario; Stojanovic; De Winter; Luperto; Parisi; Haas; Grassi; Bandinelli; Pjaca; Satriano; Lammers

Milan (4231) Tatarusanu; Calabria; Tomori; Kalulu; BAllo-Toure; Tonali; Bennacer; Saelemaekers; De Ketelaere; Leao; Giroud