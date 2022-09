L’edizione odierna de Il Roma esalta le doti di stakanovista del capitano del Napoli, inamovibile sia per Luciano Spalletti che per il ct Mancini :”Capitan Di Lorenzo non si ferma mai, sempre in campo con Napoli e Italia“. Questo si legge in taglio alto sul giornale, un altro riconoscimento per il giocatore, divenuto ormai un imprescindibile nello schieramento dei due tecnici.