Chiariello avvisa Cannavaro: “Se dovesse andare male, rischia di bruciarsi”

Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Benevento. L’ex difensore – tra le altre – di Napoli, Real Madrid, Inter e Juventus, nonché Pallone d’Oro e Campione del Mondo del 2006, è atteso ad una grande avventura, la sua prima sulla panchina di una squadra italiana. Sull’argomento, si sono espressi alcuni opinionisti di Canale 21: “Se dovesse andargli male, rischia di bruciarsi. I suoi ex compagni non hanno fatto poi molto bene, da allenatori”, ha osservato Umberto Chiariello.

Diverso, invece, il pensiero di Peppe Iannicelli: “Cannavaro si gioca una fiche importante. Pippo Inzaghi fece una stagione super, a Benevento, ottenendo una promozione record. Il Benevento, poi, è stato anche il trampolino di lancio di Roberto De Zerbi, che lì ha dato prova di saper produrre un bel gioco. Da questo punto di vista, la piazza sannita è particolarmente adatta ad uno come Cannavaro, che ha allenato molto in Asia ed ha vinto anche il campionato in Cina. Arriva in Italia al momento giusto e sulla panchina giusta”, ha sentenziato il giornalista.