Palmieri: “I pagellisti hanno dato “solo” questo voto contro il Milan a Kvaratskhelia”

Tancredi Palmeri, inviato BeIN Sport, ha parlato dell’exploit di Raspadori in Nazionale soffermandosi anche sul Napoli, ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Ho seguito la Nazionale da Milano per Italia-Inghilterra e poi sono rimasto in smartworking. Dimarco? All’Inter viene alternato, Inzaghi non lo impiega esclusivamente sull’esterno perché ha Darmian e preferisce metterlo al posto di Bastoni quando non sta bene. Quando entra al 60° fa da uomo aggiunto in attacco, ed è stato proprio Inzaghi ad averlo lanciato in quella posizione l’anno scorso”

Raspadori? “De Zerbi sostiene sia un 9. Mi ricorda Beppe Signori. Sta dimostrando che si sa mettere in fascia, come 9, sottopunta, è un’arma in più. Com’è possibile non essersi qualificati ai Mondiali? Amo Mancini, ma ha fatto un errore fondamentale: ha sbagliato l’approccio della partita a Roma con la Svizzera, si è entrati in campo senza capire che era quella definitiva”.

Kvaratskhelia? “Incredibile ciò che è accaduto nell’ultimo turno di campionato. Visto quanto gli hanno dato i pagellisti contro il Milan? Solo 7, eppure tutte le cose rilevanti che sono accadute al Napoli nella partita sono passate da lui. Spalletti ne sa più di noi, prenderà nota di questo momento di Raspadori che è molto padrone della situazione ed è difficile rinunciare a lui”.