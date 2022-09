Sconcerti: “Napoli e Milan devono spingere adesso, sempre se i giocatori accettino di farlo”

Il campionato italiano di Serie A tornerà a partire dal prossimo weekend dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Il Napoli, capolista insieme all’Atalanta, sfiderà il Torino nel match in programma al Diego Armando Maradona. Nel suo intervento a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche della Serie A: “Questo è un campionato poco decifrabile, molto dipende da Milan e Napoli che hanno già avuto lo scontro diretto. È il momento di spingere, sempre che i giocatori accettino di spingere perché hanno il Mondiale”.

“Prima della sosta per i Mondiali soprattutto Milan e Napoli dovrebbero allungare in classifica. Il calcio costa, ma non produce quanto i campionati concorrenti, lo spettacolo non è ai livelli dei tornei più esteticamente gradevoli da guardare. Gli stadi sono pieni anche se vedono uno spettacolo pessimo. Il calcio dà una emozione istantanea e questa è una cosa positiva, ma i prezzi sono troppo alti per quello che si vede”, ha aggiunto Mario Sconcerti nel corso del suo intervento in radio.