Tuttosport – Lobotka pronto a firmare il rinnovo: i dettagli

Stanislav Lobotka è pronto a firmare il rinnovo con il Napoli. Il centrocampista azzurro ha accettato un accordo con un contratto fino al 2027 per 3 mln a stagione. A riportarlo è il quotidiano Tuttosport:

“Avrà come scadenza il 2027 e permetterà al centrocampista di guadagnare fino a 3 milioni a stagione. Non procura scompensi all’attuale monte ingaggi da 74 milioni lordi complessivi, mentre per quanto riguarda il solo parco calciatori, l’ammontare degli stipendi è di 62 milioni lordi”. Si legge sul quotidiano.