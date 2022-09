Tuttosport – Napoli, Spalletti fa i conti con gli infortuni: i dettagli

Tuttosport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli facendo il punto sugli infortuni in casa azzurra. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La caviglia di Politano sta migliorando progressivamente, tanto da immaginarlo in panchina per la gara di sabato pomeriggio allo stadio Maradona. Passi da gigante verso la guarigione li sta facendo pure Osimhen, che anche ieri ha svolto terapie prima di allenarsi in campo con Politano. Non è da escludere che il bomber nigeriano possa essere convocato per la trasferta di martedì prossimo ad Amsterdam contro l’Ajax, gara che comincerebbe dalla panchina. Nei prossimi giorni si prenderà una decisione”.