Tuttosport – Napoli, pronto il rinnovo per Alex Meret: i dettagli

Alex Meret è pronto al rinnovo! A riportarlo è il quotidiano sportivo Tuttosport, oggi in edicola. Secondo quanto riportato portiere e società stanno lavorando per trovare un’intesa per un contratto fino al 2027.

“Rinnovo che avrebbe dovuto essere siglato durante il ritiro a Dimaro, per poi rimandare nuovamente la firma, perché in quel periodo il club azzurro era in trattativa con Keylor Navas. Ora che l’ex Spal è titolare indiscusso, i colloqui con il suo agente Pastorello si sono nuovamente intensificati e si sta ragionando su di un accordo fino al 2027 con uno stipendio netto all’anno di 1,7 milioni, ingaggio migliorato rispetto al milione di euro percepito attualmente”. Si legge sul quotidiano.