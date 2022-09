Seduta mattutina in vista della sfida al Torino di sabato per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Dopo la sosta nazionali, gli azzurri sono tornati ad allenarsi per preparare al meglio la gara di sabato alle 13.00 contro i granata. Sono rientrati, dal gruppo dei nazionali, Zielinski e Lobotka che hanno svolto lavoro di scarico sul campo 1.

La squadra ha svolto attivazione in palestra e dopo sul campo 2 un circuito di forza. In chiusura partitine a campo ridotto e lavoro tattico. Per Osimhen terapie e palestra.