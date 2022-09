Amir Rrahmani aveva saltato l’ultima gara con il Kosovo contro l’Irlanda del Nord per un piccolo infortunio.

Secondo il giornale kosovaro Nacionale, infatti, il difensore del Napoli si sta riprendendo ed è pronto a candidarsi per una maglia da titolare nel prossimo match contro Cipro. Un’ottima notizia soprattutto in casa Napoli, visto il rendimento davvero importante dell’ex Hellas in questa prima parte di stagione.