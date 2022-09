UFFICIALE – La Uefa esclude la Russia da Euro 2024: il comunicato

Il Comitato Esecutivo della UEFA si è riunito nella giornata di oggi a Hvar, in Croazia, e ha approvato la procedura per il prossimo sorteggio delle qualificazioni a EURO 2024, che si terrà il 9 ottobre alle ore 12 a Francoforte. Come noto, il torneo si disputerà in Germania tra poco meno di due anni e vedrà l’Italia – in caso di partecipazione – presentarsi come Campione in carica.

La Germania, squadra della federazione ospitante UEFA EURO 2024, si qualifica automaticamente alla fase finale della manifestazione e quindi non prenderà parte al sorteggio delle qualificazioni. Si torna dunque a una Nazionale automaticamente qualificata dopo la particolarità di EURO 2020, torneo itinerante.

Tutte le squadre russe sono attualmente sospese a seguito della decisione del Comitato Esecutivo UEFA del 28 febbraio 2022, ulteriormente confermata dal Tribunale Arbitrale dello Sport il 15 luglio 2022. La Russia non è quindi inclusa nel sorteggio per le qualificazioni del Campionato Europeo di Calcio UEFA 2022-2024.

Per quanto riguarda il sorteggio, saranno 53 le federazioni nazionali partecipanti. L’evento dividerà le Nazionali in dieci gironi, sette gironi da cinque squadre e tre gironi da sei squadre. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde si qualificano per la fase finale.

I restanti tre posti verranno decisi tramite gli spareggi che si giocheranno a marzo 2024. Tutte le 53 squadre partecipanti sono ordinate in base alla classifica generale della UEFA Nations League 2022/23 e divise in sette fasce per l’estrazione.