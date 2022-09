Marco Lanna, presidente della Sampdoria, in un’intervista a SampNews24.com ha parlato della crisi dei blucerchiati e di un possibile esonero dell’allenatore Marco Giampaolo:

“Fiducia a tempo per Giampaolo? No, non ne usciremo dalla crisi. Ognuno ha le sue colpe: società, tecnico e squadra”.