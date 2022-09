Stadio San Siro, Milan – Napoli, match di importanza clamorosa. Dopo un primo tempo noioso e molto studioso tra le due squadre, si inizia con un secondo tempo indubbiamente più vivace e acceso. Il rigore di Dest su Kvaratskhelia apre la partita, mettendo gli azzurri davanti nel punteggio. Il Milan si riprende e colpisce con Giroud al 70′. Ma bastano 8′ ad un nuovo entrato in campo per stravolgere il match. Giovanni Simeone, subentrato al posto di Raspadori, tiene una palla tra i piedi, resiste alle cariche avversarie, esce dall’area di rigore cercando disperatamente soluzioni. La strada più semplice e logica è Mario Rui, autore di una prestazione super. Simeone subito dopo aver scaricato palla, si lancia verso il cuore dell’area del Milna, perché gli arriva un pallone aereo che fa innalzare il Cholito. Una torsione meravigliosa e impetuosa che regala il gol vittoria agli azzurri. Pensandoci bene però, non è la prima reta dell’argentino in maglia azzurra. Oltre ai gol nelle amichevoli estive, Simeone ha colpito contro il Liverpool, il 3 – 0. Già due reti, pesantissime come macigni, per un ragazzo, il quale, ha disputato solamente 3 gare di cui una durata solamente 15′. Un impatto spaventoso del figlio del grandioso Simeone, che si sta facendo spazio tra i grandi palcoscenici italiani e non solo.