Luciano Spalletti non sceglierà il turnover per la partita di Champions di domani, a riportarlo è Il Mattino, oggi in edicola:

“Quindi con Meret in porta, la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e forse Olivera al posto di Mario Rui per l’unico cambio difensivo. In mediana Lobotka in regia con Anguissa e Zielinski ai lati. Per l’attacco scelte forzate date le condizioni di Osimhen e Lozano: avanti con Politano, Simeone e Kvara”. Si legge sul quotidiano.