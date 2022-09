Tardelli: “Mai visto un Napoli così perfetto e convinto delle proprie responsabilità”

Marco Tardelli, ex calciatore, ora allenatore e opinionista, ha parlato anche della compagine di Luciano Spalletti in un suo articolo per il quotidiano La Stampa: “Mai visto un Napoli così perfetto, determinato e convinto delle proprie responsabilità. Kvaratskhelia nel saltare l’uomo mi ha ricordato un grandissimo giocatore dell’Irlanda del Nord, non scrivo il nome perché potreste darmi del pazzo (sembra chiaro il riferimento al grandissimo George Best, ndr): per questo aspetterò!”.

“Un gruppo plasmato da Luciano Spalletti, il vero e proprio “mago” del Maradona: toscano, flemmatico nella parola e nel passo, che ha ricostruito insieme con Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club, una squadra oggi ancora più competitiva, nonostante gli addii importanti che ci sono stati in fase di mercato. E lui, Luciano, è riuscito in poco tempo ad assemblare il vecchio con il nuovo, ricavandone una Ferrari”, ha aggiunto Marco Tardelli nel suo pezzo.