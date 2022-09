CdM – Infortunio Osimhen, c’è ottimismo in casa Napoli: le ultime

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, fa il punto della situazione sull’infortunio di Victor Osimhen. Stando a quanto riportato dal quotidiano il nigeriano farà di tutto per esserci domani contro il Liverpool:

“Victor Osimhen ieri ha svolto solo lavoro personalizzato alla ripresa degli allenamenti, deve smaltire un risentimento accusato nel finale della partita contro la Lazio. Osimhen ha giocato 180 minuti in pochi giorni tra Lecce e Lazio, i muscoli vanno dosati e gestiti, Il Napoli sta monitorando la sua situazione, il fastidio avvertito nella zona dell’adduttore sinistro. Oggi è il test decisivo, se stamane sarà regolarmente in gruppo per la rifinitura in cui si preparerà la gara contro il Liverpool allora in casa Napoli si potrà tirare un sospiro di sollievo e scongiurare ogni tipo di preoccupazione. Gli umori sono tendenti all’ottimismo, Osimhen farà di tutto per esserci. Vuole scendere in campo contro il Liverpool”. Si legge sul quotidiano.