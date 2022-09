De Paola: “Spalletti è da stimare perché non fa differenze tra i calciatori”

Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio, dove ha parlato del tecnico del Napoli Luciano Spalletti.

“Il Napoli, che risorge dopo le critiche ingiuste rivolte all’allenatore, mi ha colpito in positivo. Spalletti è così, è un allenatore che non ha eletti nella sua squadra. Non fa differenze tra i giocatori, tutti si devono inserire nel suo meccanismo. Proprio per questo è da stimare, è una persona che ispira fiducia. Lui fa muovere e ruotare i giocatori, anche la partita con il Lecce servirà perché tutti si sentiranno parte integrante del progetto”.