CdS – Parole di Sarri contro gli arbitri, il tecnico rischia il deferimento

Le parole di Maurizio Sarri rivolte verso gli arbitri al termine di Lazio-Napoli non sono passate inosservate. L’allenatore, al termine del match, ha attaccato pesantemente il mondo arbitrale. Le sue parole hanno suscitato scalpore tra i vertici Aia, che invece, hanno reputato positivo l’arbitraggio di Simone Sozza. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico dei biancocelesti rischia il deferimento. Infatti, come scrive il quotidiano, le sue dichiarazioni sono state segnalate alla Procura Federale, come avviene di solito dopo sfoghi di questo tipo, e aprono le strade ad un suo possibile deferimento.