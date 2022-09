TMW – La probabile formazione del Napoli. Spalletti conferma gli 11 delle prime tre gare

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli contro la Lazio. Secondo il portale dopo il turnover massiccio contro il Lecce, ben 6 i cambi effettuati, Luciano Spalletti è pronto ad affidarsi agli uomini che hanno giocato di più in avvio di questo campionato. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 con la conferma di Meret tra i pali e difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (occhio a Juan Jesus) e Mario Rui. A centrocampo torna in cabina di regia Lobotka, con Anguissa e Zielinski ad agire ai suoi lati. In attacco appare certo il ritorno dal primo minuto di Kvaratskhelia a sinistra, con Osimhen centravanti e ballottaggio a destra tra Lozano e Politano, col messicano favorito