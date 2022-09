Stop agli esperimenti. E’ questa la decisione di Luciano Spalletti in vista del match contro la Lazio. Il Napoli è alla ricerca di una vittoria dopo i due pareggi delle ultime giornate. Stando a quanto riportato da Il Roma, oggi in edicola, gli azzurri torneranno al 4-3-3. In campo dal primo minuto i titolarissimi, da Mario Rui a Lobotka scenderanno in campo in cerca di tre punti.