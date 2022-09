Repubblica – Centrocampo troppo offensivo con Anguissa e Ndombele

Il tecnico Spalletti ha lanciato contro il Lecce una mediana composta dal nuovo acquisto Ndombele e da Anguissa.

Come scritto dall’edizione odierna de La Repubblica, infatti, a posteriori sarebbe stata molto più utile una conferma del 4-3-3 con l’inserimento di un equilibratore come Stanislav Lobotka: entrambi i calciatori schierati da mister Spalletti hanno infatti manifestato una propensione all’attacco che spesso e volentieri ha determinato falle difensiva davanti alla difesa composta da Kim e Ostigard. Contro la Lazio è inevitabile il ritorno da titolare per lo slovacco, entrato nel secondo tempo e da subito abile a palleggiare per aprire la difesa del Lecce dimostratasi compatta per tutto il secondo tempo.