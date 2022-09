Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport UK, l’ex attaccante del Napoli, Carlos Vinicius, si è appena trasferito al Fulham per 5 milioni di euro. Gli azzurri dopo averlo preso a parametro zero, lo avevano ceduto al Benfica per una cifra vicina ai 17 milioni di euro. Il brasiliano, nell’ultima stagione, era andato in prestito al PSV Eindhoven in Olanda dove ha disputato una stagione non proprio brillante!