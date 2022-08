Bargiggia: “Ecco le cifre di Fabian al PSG. Ronaldo difficile che arrivi”

Interessanti aggiornamenti sul mercato del Napoli in arrivo da Paolo Bargiggia, giornalista ed opinionista sportivo, per anni volto di Mediaset ed oggi voce abituale di 1 Station Radio. Attraverso il suo portale ufficiale, il noto cronista evidenzia: “Il Paris-Saint-Germain ha ufficializzato l’ingaggio di Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo è pronto ad una nuova avventura dopo quattro anni in maglia azzurra. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Paolo Bargiggia, i parigini hanno chiuso l’affare per 23 milioni secchi, senza bonus, da pagare in 3 esercizi. Dunque, nelle casse del Napoli, si aggiungeranno 7,6 milioni all’anno”.

Altra operazione importante andata in porto per il club di De Laurentiis, che è riuscito “a cedere, per l’esorbitante cifra di 23 milioni di euro, un giocatore in scadenza di contratto. Un affare dal punto di vista economico, meno da quello tecnico in quanto la compagine di Spalletti, con la sua assenza, perderà tanti gol e soprattutto tanta qualità. Ndombele è il sostituto di Ruiz: è sicuramente un giocatore rapido e tecnico, ma non ha nelle sue caratteristiche principali il gol. Sarà a Spalletti creare un assetto tattico importante per valorizzare i centrocampisti, come Zielinski e Anguissa”.

“Il mercato del Napoli, dopo gli addii di Ospina, Koulibaly, Mertens e Insigne aveva fatto crollare lo stato d’animo dei tifosi, ma gli ingaggi dei nuovi arrivati e i risultati positivi delle prime tre giornate hanno fatto tornare l’entusiasmo in città. A farlo ancor di più sono stati i giocatori accostati al club partenopeo: Navas e Ronaldo. Molto improbabile che il portoghese arrivi, ci sono più possibilità invece per il portiere costaricano, il quale deve ancora trovare un accordo con il Psg”.

“Se l’operazione non dovesse andare in porto in questa sessione di mercato, se ne riparlerà a gennaio. Ma senza l’arrivo del portiere parigino, il mercato azzurro resterebbe mediocre”.