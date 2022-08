Lele Adani da anni ormai un noto commentatore della tv calcistica italiana, ha parlato alla BoboTv. Ecco riportate le parole dell’ex Inter: “Il Manchester Ubited si è buttato su Anthony pagandolo ben 100 mln. Ha fatto un sacrificio enorme per risollevare una situazione disperata. I Red Devils sono sicuro che non hanno offerto quelle cifre per Osimhen. Sono prezzi elevatissimi ai quali è praticamente impossibile dire di no. Ronaldo è un giocatore e un professionista spaziale, lo vedi da come si cura. Attualmente in Italia farebbe ancora la differenza. In una piazza come quella di Napoli , un gol a partita non glielo toglierebbe nessuno.” Così ha concluso l’ex calciatore sulla questione Ronaldo al Napoli.