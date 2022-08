Oltre alle questione Ronaldo, sempre Daniele Miceli di SportMediaset fa il punto, nel corso del notiziario consueto, anche sulla trattativa relativa a Keylor Navas e su Fabian Ruiz.

Queste le sue parole:

“L’operazione Navas si farà, ma si farà proprio durante le ultime ore di mercato perché, nonostante l’ottimismo che si respira, non c’è ancora l’accordo per la risoluzione. Per quanto riguarda il mercato in uscita, Fabian Ruiz può partire e andare al PSG: al momento l’offerta era di 20 milioni, ma il Napoli vuole un leggero rialzo fino a 22-23 milioni; dunque, c’è ancora una piccola distanza”.

Fonte: SportMediaset.