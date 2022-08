La partenza di Fabian Ruiz verso il PSG non è così prossima e non sarà così immediata; infatti, c’è la buona volontà di entrambe le parti per chiudere l’operazione e ciò potrebbe portare in porto la trattativa, ma la definizione è lontana.

Tra i club c’è ancora distanza, considerando che il Napoli chiede 30 milioni, mentre il PSG chiede 20 milioni di euro.

Ma, anche con i rappresentanti di Fabian non c’è l’accordo su alcune commissioni, e quindi anche su questo fronte bisogna ancora trattare.

