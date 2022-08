Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa preparatoria a Napoli-Monza è intervenuto dicendo la sua sulla situazione calciomercato e l’entusiasmo che si vive in città, ecco quanto evidenziato delle parole del tecnico:

‘‘Cosa Pensa dell’entusiasmo in città che si respira nelle ultime ore? Voglio pensare che sia per la grande prestazione e non per il mercato. Non sarebbe giusto per i ragazzi”.