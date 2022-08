Davide Costanzo, difensore della primavera degli azzurri, lascerà il vivaio per partire in prestito. Infatti, il giovane difensore indosserà la maglia dell’Alessandria in Serie C. Il classe 2022, uno dei prezzi pregiati del settore giovanile partenopeo, andrà dunque a farsi le ossa presso I grigi. A riportare è stata la redazione di Tutto C.