CdS – Spalletti: “Fiducia ai giovani, ma bisogna confrontarsi con le big …”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano si è soffermato sulla politica di mercato adottata dal club azzurro, esaltando la scelta di puntare sui giovani ma, allo stesso tempo, mostrando delle perplessità nel confronto con i top club.

Queste le parole di Spalletti: “Abbiamo deciso di abbassare il tetto stipendi, per cui miriamo a quelli che rientrano in questo tetto. Ci sono giovani promesse importanti che possono rientrare in questo tetto, poi, però, è chiaro che rinunci a una fetta di mercato: se usata dagli altri, può consentire loro di portare a casa il “pronto subito”, senza doverci lavorare molto”.