Altobelli: “Lukaku ha dimostrato di poter vincere lo scudetto da solo. Il Napoli invece..”

Intervistato in esclusiva da Il Mattino, Alessandro Altobelli ha risposto senza peli sulla lingua sulla situazione in casa Napoli: “Per adesso il mercato non mi ha entusiasmato, ha fatto poco puntando su calciatori da lanciare. So che il Napoli cerca sempre il nuovo Koulibaly, il nuovo Mertens, il nuovo Osimhen, ma non sempre è facile. Alcuni c’erano già lo scorso anno, ma sicuramente con un anno in più di esperienza ora possono fare la differenza. Credo siano pronti a prendersi tutti la scena. Ma anche questo mi preoccupa. Perché ormai se fai la differenza in Serie A sei destinato ad andar via. I club stranieri ci mettono poco”.

Poi il giudizio dell’ex campione del mondo sul colpo dell’estate: “Credo sia complicato non rispondere così: Romelu Lukaku. È un calciatore che ha già dimostrato di poter essere decisivo da solo per vincere lo scudetto. In più, è economicamente un’operazione perfetta: solo un anno fa il Chelsea spendeva una fortuna, ora l’Inter lo riprende in prestito. Mi aspetto comunque ancora qualche colpo da novanta: non posso credere che il Napoli non faccia un bel regalo ai suoi tifosi. O che il Milan non risponda a quanto fatto da Inter e Juventus sul mercato”.