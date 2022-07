La verità sulla clausola di Kim presente nel nuovo contratto col Napoli. Ne parla Gianluca Di Marzio sul suo sito: “Prevista per la giornata di domani la firma di Kim sul triennale con due anni di opzione con cui si legherà al Napoli. Nel contratto confermata, come anticipato, una clausola pari a 45 milioni di euro valida solo per l’estero“.