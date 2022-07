Capuano: “L’addio di Mertens dimostra che nel calcio vi è zero riconoscenza”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto l’allenatore Eziolino Capuano che ha parlato della situazione legata a Dries Mertens. Ecco quanto detto:

“De Laurentiis disse ai tifosi che avrebbe voluto riportare lo Scudetto al Napoli, ma se dai via i tuoi calciatori più importanti c’è un problema. Osimhen dal canto suo ha dimostrato già grande personalità: nelle sue prime interviste sta difendendo il valore del Napoli e proponendosi come un leader. L’addio di Mertens poteva essere gestito meglio, la storia non la si può cancellare. Quello che ha fatto a Napoli è la storia. La riconoscenza è un sentimento che non esiste, figuratevi nel mondo del calcio”.