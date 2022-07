Secondo quanto riportato da La Nazione, la Ternana potrebbe inserirsi nella trattativa con il Napoli per Nikita Contini. La squadra di Serie B potrebbe offrire a Contini la possibilità di giocarsi il ruolo da titolare con Antony Iannarilli. La Sampdoria, quindi, non è la sola squadra interessata al portiere Italo-Ucraino del Napoli. I blucerchiati dovranno stare attenti all’interessamento della Ternana per il portiere, se non vogliono farselo soffiare.