Osimhen, l’ex allenatore: “Anche con me s’innervosiva, ma senza malizia”

Mario Notaro, ex allenatore di Victor Osimhen in Belgio, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del suo ex giocatore.

Ecco le sue parole: “Vuole sempre giocare, vuole sempre fare gol e a volte si innervosisce e fa qualcosa che non dovrebbe fare. Ma non è un problema, non c’è malizia nei suoi comportamenti. Quando lo allenavo io non ci sono stati scontri, a volte qualche piccola polemica in allenamento perché aveva sempre grande voglia, ma da parte sua non c’era mai cattiveria. Drogba? Può diventare forte come lui, ha ancora molto da imparare e da dare”.