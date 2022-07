Gaetano: il Napoli vorrebbe mandarlo a fare un altro giro d’esperienza.

Il Napoli avrebbe già deciso per Gianluca Gaetano. Per il ragazzo un nuovo giro in prestito per fare le ossa. Il calciatore, se proprio dovesse partire, preferirebbe tornare alla Cremonese in A. La volontà del club sarebbe la medesima. Queste le parole della Gazzetta: Il club grigiorosso ha ricevuto buone notizie in tal senso da Castel Volturno.

Il Napoli, infatti, pare abbia deciso di mandare il giocatore a fare un altro anno di esperienza in un’altra squadra. Gaetano ha espresso il desiderio di poter provare la Serie A con la Cremonese e questa potrebbe essere la sua quarta stagione in grigiorosso”.