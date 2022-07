Repubblica – Le cifre dell’affare Simeone. Il Napoli ha in pugno il giocatore

L’edizione online di La Repubblica, ha riportato le cifre della trattativa per Giovanni Simeone. Il Napoli, vicinissimo all’acquisto, ha trovato l’accordo con il giocatore, che ha accettato la destinazione. Per lui è previsto un quinquennale da circa 1,6 milioni a stagione. Manca invece poco all’accordo con l’Hellas Verona. Il presidente Maurizio Setti, inizialmente partito da una richiesta di 20 milioni, ha abbassato le sue pretese a 18, mentre Aurelio De Laurentiis è fermo a 15. Una volta definita la cessione di Andrea Petagna, si chiuderà per il Cholito.