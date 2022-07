Sky – Contini lascia il Napoli. Andrà in prestito alla Sampdoria

Nikita Contini è pronto a lasciare di nuovo Napoli, e anche questa volta partirà in prestito per giocarsi le sue carte altrove. Il portiere è si trasferirà alla Sampdoria, dove sarà il vice di Emil Audero, titolare fisso del club blucerchiato. L’estremo difensore proverà a giocarsi le sue carte in Serie A, dopo vari prestiti che lo hanno visto protagonista in Serie B, come quello al Vicenza dell’ultima stagione. Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha riportato la notizia, e sembra ormai prossima l’ufficialità da parte del club ligure.